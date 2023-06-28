Україна повинна лише захищатися: Захід не хоче змінювати чинний режим у РФ, — Шольц

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, заколот глави ПВК "Вагнер" сильно послабив путінський режим у Росії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід не зацікавлений у зміні чинного політичного режиму в Росії. Європа й Америка допомагають Україні тільки, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Про це повідомляє Sky News.

Крім того, за словами політика, він не сподівався на те, що глава ПВК "Вагнер" зможе повалити президента РФ Володимира Путіна під час заколоту. Він заявив, що невідомо, яку політику почав би проводити Пригожин.

"Війська Вагнера — військова частина, яка діє дуже агресивно по всьому світу, і дуже конкретно — у війні Росії проти України", — сказав Шольц.

Однак, за словами канцлера, заколот найманців зміг сильно послабити режим Путіна і показати, що в автократичних владних структурах є тріщини.

"Я дійсно вважаю, що він (Володимир Путін, — ред.) ослаблений. Це показує, що в автократичних владних структурах є тріщини, і він не так міцно тримається в сідлі, як завжди стверджує", — сказав Шольц.

За його словами, незрозуміло, чи підвищить це ймовірність того, що в Кремлі вирішать вивести свої війська з України, щоб почати справжні мирні переговори.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден також говорив про те, що режим Путіна був ослаблений заколотом ПВК "Вагнер". За його словами, сьогодні Володимир Путін слабший, ніж минулого тижня. За його словами, президент РФ став ізгоєм у всьому світі.

Також повідомлялося, що аналітики заявили, що після заколоту Пригожина Путін не зупинить війну з Україною, але репресії в РФ посиляться. Так, визнання Путіним того, що держава РФ фінансувала ПВК "Вагнер" може мати негативні наслідки для режиму.