"Явно програє війну": Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у РФ, — Байден

Американський президент вважає, що сьогодні Володимир Путін слабший, ніж минулого тижня. За його словами, президент РФ став ізгоєм у всьому світі.

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У середу, 28 червня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін "абсолютно" ослаблений провальною спробою Євгена Пригожина здійснити військовий переворот. Про це пише CNN.

Як зазначають журналісти, американський лідер висловився про вплив заколоту на авторитет російського президента, що стало його найбільш категоричним коментарем на цю тему. Раніше лідер США висловлювався більш стримано.

"Важко сказати, але він явно програє війну", — заявив Джо Байден.

Американський президент підкреслив, що Володимир Путін зазнає поразки у війні "вдома". На думку Байдена, на сьогодні російський лідер слабший, ніж минулого тижня.

"Він став чимось на кшталт ізгоя в усьому світі. І це не тільки НАТО, це не тільки Європейський союз, це Японія", — підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, що 27 червня Джо Байден уперше прокоментував спробу Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Президент США наголосив, що його країна не має стосунку до цих подій.

Ми також повідомляли, що на думку політолога Андрія Колесникова, ймовірною відповіддю Володимира Путіна на розбіжності всередині Росії стане посилення репресій. Експерт вважає, що президент РФ не зупинить війну проти України.

Ще ми писали про те, що за даними The Wall Street Journal, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин мав намір захопити Сергія Шойгу і Валерія Герасимова в Ростові, проте ФСБ заздалегідь дізналася про його плани.