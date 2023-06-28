Після заколоту Пригожина Путін не зупинить війну з Україною, але репресії в РФ посиляться, — WP

За словами журналістів, визнання Путіним того, що держава РФ фінансувала ПВК "Вагнер" може мати негативні наслідки для режиму.

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Ймовірною відповіддю президента РФ Володимира Путіна на розбіжності всередині Росії стане посилення репресій. Ба більше, він не зупинить війну проти України. Про це заявив політолог Андрій Колесніков з Фонду Карнегі в коментарі виданню The Washington Post.

"Цілком імовірно, що підозрілість Путіна до внутрішніх ворогів і репресії проти інодумців посилюватимуться — хоча вони постійно посилювалися без будь-яких підстав", — сказав Колесніков.

За його словами, бажання глави Кремля продовжувати війну проти України не охолоне. Російська еліта, попри розуміння того, що система слабка, все одно консолідуватиметься навколо Путіна через страх перед ним.

Колесніков також зазначив, що коли почалася повномасштабна війна проти України, то більшість росіян прийняли її пасивно. Вони вважали, що Кремль не буде залучати до неї широкі верстви населення, але вже у вересні 2022 року Путін оголосив про початок так званої часткової мобілізації. Тисячі погано навчених, погано екіпірованих мобілізованих було вбито.

"Але Путіну важливо, щоб люди сприймали війну як щось неминуче. Але така неминучість не повинна вторгатися в кожен дім. Саме тому влада наголошує на тому факті, що поки що достатньо живої сили, яка поповнюється коштом військовослужбовців за контрактом і добровольців. У відповідь пасивні конформісти удають, що не помічають важких людських втрат", — зазначив експерт.

У матеріалі також ідеться, що під час зустрічі з високопоставленими військовослужбовцями в Кремлі Путін безпосередньо визнав зв'язок російської держави з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він сказав, що найманцям було заплачено близько 1 млрд доларів.

Видання пише, що визнання цього може мати неприємні наслідки для Путіна, оскільки це наочний приклад ціни війни з Україною. Розкриття інформації може бути особливо руйнівним після неодноразових звинувачень Пригожина в тому, що російське військове керівництво зводить до мінімуму кількість своїх втрат.

Крім того, ЗМІ повідомили, що Міноборони РФ затримало чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії. За даними журналістів, російська військова поліція відвідала представництва ПВК "Вагнер". Найманців було заарештовано в місті Ес-Сувейда і на авіабазі Хмеймім.