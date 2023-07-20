"Надо наступать": для освобождения Бахмута созданы все условия, — Сырский

По словам генерал-полковника ВСУ, освобождение Бахмута поможет установить огневой контроль над местностью и перекрыть важную транспортную артерию ВС РФ.

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, объяснил стратегическое значение города Бахмут Донецкой области в интервью украинской службе BBC, опубликованном 20 июля.

Он отметил, что для освобождения города созданы все необходимые условия, при этом ожидается значительно меньшие потери по сравнению с тем, что потребовалось российским оккупантам для захвата Бахмута.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями. Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", — отметил Сырский.

Генерал подчеркнул стратегическую важность Бахмута из-за его расположения и ключевых транспортных маршрутов. Город является перекрестком дорог из различных направлений, что позволяет российским войскам наступать в нескольких операционных направлениях. Также вокруг Бахмута располагаются высоты, которые позволяют контролировать окружающую местность и обеспечивают возможность дальнейших наступательных действий.

"В настоящее время я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам надо наступать. И мы это делаем для того, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную", — рассказал Сырский.

Он отметил, что на фоне оборонительной операции на востоке страны, ВСУ наступают на нескольких направлениях, дабы создать отдельное преимущество в силах и средствах

"И тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное — это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих", — добавил Сырский.

Генерал также отметил ошибку частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, которая заняла город, но понесла значительные потери, что снизило ее боеспособность и ухудшило положение захватчиков.

Сырский подчеркнул важность остановить противника в Бахмуте, чтобы предотвратить его продвижение к следующему городу Часов Яр, который находится всего в трех километрах от Бахмута.

Напомним, 18 июля в ВСУ заявили, что украинские защитники продвинулись еще на сотни метров в районе Бахмута.

В тот же день BBC опубликовала интервью с Александром Сырским, в котором он рассказал, почему украинское контрнаступление идет медленнее, чем многие надеялись.