"Одно из самых сложных направлений": Залужный показал оборону Марьинки (видео)

ВС РФ за более чем год полномасштабной войны так и не смогли захватить населенный пункт. Десантники ВСУ уже закалены в боях и имеют большой опыт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут оборону Марьинки с осени 2022 года. На ресурсах Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного опубликовали видео об обороне города.

Сейчас подразделения 79-й бригады ДШВ удерживают один из самых тяжелых рубежей обороны — Марьинку и ее окрестности. Российские оккупанты за более чем год полномасштабной войны так и не смогли захватить населенный пункт. Десантники уже закалены в боях и имеют большой опыт. Боестолкновения с оккупантами там продолжаются ежедневно.

"Враг не только пытается штурмовать позиции наших защитников с применением пехоты и бронетехники, но также активно применяет артиллерию и БПЛА. Командиры и побратимы-штурмовики с боевым опытом постоянно передают свои знания и умения тем, кто присоединяется в ряды ДШВ", — говорится в сообщении.

Военные в видео говорят, они пришли в армию из гражданской жизни: кто-то повар, кто-то маляр, а кто-то был водителем. Сейчас же всех объединяет одна цель — скорейшая победа.

Примерная карта контроля Марьинки Фото: deepstatemap.live

Напомним, 13 июля в британской разведке сообщили, что "кадыровцы" изменили тактику ведения боевых действий под Марьинкой. Они используют самодельные взрывные устройства.

Аналитики установили, что с июня штурмовать Марьинку начали подразделения Кадырова вместо зеков из "Шторм Z".