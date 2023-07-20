"Одно из самых сложных направлений": Залужный показал оборону Марьинки (видео)
ВС РФ за более чем год полномасштабной войны так и не смогли захватить населенный пункт. Десантники ВСУ уже закалены в боях и имеют большой опыт.
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут оборону Марьинки с осени 2022 года. На ресурсах Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного опубликовали видео об обороне города.
Сейчас подразделения 79-й бригады ДШВ удерживают один из самых тяжелых рубежей обороны — Марьинку и ее окрестности. Российские оккупанты за более чем год полномасштабной войны так и не смогли захватить населенный пункт. Десантники уже закалены в боях и имеют большой опыт. Боестолкновения с оккупантами там продолжаются ежедневно.
"Враг не только пытается штурмовать позиции наших защитников с применением пехоты и бронетехники, но также активно применяет артиллерию и БПЛА. Командиры и побратимы-штурмовики с боевым опытом постоянно передают свои знания и умения тем, кто присоединяется в ряды ДШВ", — говорится в сообщении.
Военные в видео говорят, они пришли в армию из гражданской жизни: кто-то повар, кто-то маляр, а кто-то был водителем. Сейчас же всех объединяет одна цель — скорейшая победа.
Напомним, 13 июля в британской разведке сообщили, что "кадыровцы" изменили тактику ведения боевых действий под Марьинкой. Они используют самодельные взрывные устройства.
Аналитики установили, что с июня штурмовать Марьинку начали подразделения Кадырова вместо зеков из "Шторм Z".