Переняли опыт чеченских войн: "кадыровцы" под Марьинкой поменяли тактику, — разведка Британии

По словам аналитиков из Минобороны Великобритании, выбранная тактика противника не всегда срабатывает, однако может оказать психологическое давление на обороняющиеся силы

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Войска главы Чечни Рамзана Кадырова, которых отправили воевать в Украину, используют на поле боя самодельные взрывные устройства и эту тактику они не меняли со времен 90-х. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании от 13 июля.

Аналитики отмечают, что за июнь этого года поступило сразу несколько сообщений о том, что противник использует устаревшие бронетранспортеры, начиненные несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. После того, как россияне запускают машины по курсу, они начинают из них выпрыгивать.

"Большинство случаев было зарегистрировано в районе Марьинки, недалеко от Донецка, и началось через несколько дней после того, как чеченские подразделения укрепили этот район: существует реальная вероятность того, что чеченские силы используют эту тактику", — говорится в сообщении.

В британской разведке вспомнили, что опыт использования самодельных взрывных устройств перешел к современной армии со времен чеченских войск 1990-годов. Аналогичные снаряды они использовали в Украине также в начале этого года.

При этом, большая часть взрывчаток взрывались еще до того, как достигали своей цели. Причина в комбинации противотанковых мин и огне прямой наводкой, а это ставит под сомнение жизнеспособность средства.

"Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на обороняющиеся силы", — подытожили аналитики британской разведки.

Войска Рамзана Кадырова используют в Украине тактику из 90-х Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 13 июля сообщалось, что в оккупированном Мариуполе "прилетело" в казарму "кадыровцев". Раненных сразу же отправили в больницы Донецка, а местные "власти" публично похвастались якобы успешной работой российской ПВО.