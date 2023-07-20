Электромагнитное оружие: во Франции заявили о прогрессе в создании рельсотрона (видео)

На данный момент исследовательский институт Сен-Луи обладает двумя образцами электромагнитной пушки — пусковой установкой NGL-60 калибра 60 мм и пушкой RAFIRA калибра 25 мм.

Франко-немецкий исследовательский институт Сен-Луи (ISL) 14 июля отчитался о первых результатах в создании электромагнитной пушки, предназначенной для вооружения кораблей. Сообщается, что специалисты серьезно продвинулись в этом вопросе, пишут обозреватели Zone Militaire со ссылкой на французское Агентство оборонных закупок.

В материале идет краткое описание электромагнитного оружия, над которым работают в ISL. Также опубликован 3D-анимационный ролик, созданный компанией, который демонстрирует применение электромагнитного рельсотрона в военно-морском флоте.

Электромагнитное оружие

Электромагнитная пушка или рельсотрон (Railgun) — это орудие, использующее для разгона снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела становится частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами. Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое подключение к электрической сети.

В данном примере новаторская технология электромагнитного рельсотрона компании ISL является последней линией обороны от ракетной атаки. Электромагнитная пушка, способная выпускать залпы снарядов с очень высокой начальной скоростью, сокращает время перехвата угрозы, позволяя нейтрализовать ее с меньшими затратами.

"Эта инновационная система дополняет существующие системы противоракетной защиты", — говориться в комментариях к видео.

Хотя электромагнитная пушка имеет ряд преимуществ, таких, например, как отсутствие необходимости хранить порох на борту корабля, низкая стоимость стрельбы по сравнению с ракетой и т.д., ее разработка затруднена. В частности, проблемы возникают в области материалов, которые подвержены большим механическим нагрузкам, производства энергии и наведения снаряда.

Тем не менее институт располагает несколькими лабораторными образцами, в том числе NGL-60 — пусковой установкой калибра 60 мм, способной стрелять снарядами килограммового диапазона, и RAFIRA — пусковой установкой калибра 25 мм, способной производить залпы малокалиберных снарядов с очень высокой скорострельностью. Обе пусковые установки могут достигать дульной скорости от 2 000 до 3 000 м/с.

Перспективы рельсотрона

ВМС США приостановили проект такого рода из-за отсутствия достаточного финансирования, несмотря на то, что получили обнадеживающие результаты. Китайские ВМС заявили о том, что им удалось развернуть одну из них на борту десантного корабля Haiyang Shan, однако подтверждения этому пока нет. Кроме того данным видом вооружения заинтересовалась Япония, пишут обозреватели.

Главное управление вооруженных сил (DGA) Франции заявило о приоритете создания рельсотрона. В результате была создана соответствующая программа PILUM в рамках проекта THEMA (TecHnology for Electro-Magnetic Artillery), на который выделили 15 млн евро.

"ISL, по всей видимости, нашла решение по установке электромагнитной пушки на борту корабля. Или, по крайней мере, находится на пороге этого решения", — отмечено в публикации.

Ранее сообщалось, что в Китае разработали электромагнитную установку для стрельбы огнетушащими бомбами против лесных пожаров. Предполагается, что новое изобретение поможет в тушении пожаров в труднодоступных местах.