В Китае создали электромагнитную пушку для тушения лесных пожаров (видео)

Установка запускает электромагнитным импульсом бомбу. Она должна тушить пожар в сложных местах. В СМИ пишут, что КНР значительно продвинулись в технологиях ЭМИ.

В Китае создали электромагнитный рейлган для стрельбы огнетушащими бомбами против лесных пожаров. Об этом сообщает Global Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Один из прототипов электромагнитной пушки был представлен публике. Разработка представляет собой футуристичный 120-мм пожарный ствол, похожий на миномет. Установка запускает электромагнитным импульсом бомбу, которая должна тушить пожар в сложнодоступных местах.

Фото: Global Times

По сравнению с традиционными пусковыми системами, здесь нет вспышек, дыма или сильного шума, нет пиротехники при запуске. Рейлган не требует особых условий при использовании, транспортировке и хранении. Также за счет использования электроэнергии он безопаснее и дешевле, чем традиционные методы борьбы с пожаром.

В то же время издание China Arms пишет, что наличие подобных установок в Китае говорит о продвинутости электромагнитных технологий в стране. Их используют не только в гражданском секторе, но и военном. Тот факт, что рельсотрон установлен на машину говорит о том, что разработчикам удалось обобщить и уменьшить установку для серийного производства.

По оценкам китайского исследователя Ма Веймина, электромагнитное оружие заменит собой традиционную технологию химической энергетики в течение 10 лет.

Напомним, в США ведут разработку электромагнитного оружия и защиту от него. В Китае считают, что американская разработка может нести угрозу стране.