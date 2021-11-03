У Китаї створили електромагнітну гармату для гасіння лісових пожеж (відео)

Установка запускає електромагнітним імпульсом бомбу. Вона має гасити пожежу в складних місцях. У ЗМІ пишуть, що КНР значно просунулися в технологіях ЕМІ.

У Китаї створили електромагнітний рейлган для стрілянини вогнегасними бомбами проти лісових пожеж. Про це повідомляє Global Times.

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Один із прототипів електромагнітної гармати був представлений публіці. Розробка — це футуристичний 120-мм пожежний стовбур, схожий на міномет. Установка запускає електромагнітним імпульсом бомбу, яка має гасити пожежу у важкодоступних місцях.

У порівнянні з традиційними пусковими системами, тут немає спалахів, диму або сильного шуму, немає піротехніки при запуску. Рейлган не вимагає особливих умов при використанні, транспортуванні та зберіганні. Також за рахунок використання електроенергії він безпечніший і дешевший, ніж традиційні методи боротьби з пожежею.

Водночас, видання China Arms пише, що наявність подібних установок у Китаї говорить про просування електромагнітних технологій у країні. Їх використовують не лише в цивільному секторі, а й у військовому. Той факт, що рельсотрон встановлений на машину, говорить про те, що розробникам вдалося узагальнити та зменшити установку для серійного виробництва.

За оцінками китайського дослідника Ма Вейміна, електромагнітна зброя замінить собою традиційну технологію хімічної енергетики протягом 10 років.

Нагадаємо, у США ведуть розробку електромагнітної зброї та захист від неї. У Китаї вважають, що американська технологія може нести загрозу країні.