Украинские десантники ликвидировали оккупанта "Мишу на Донбассе" под Красногоровкой (видео)

Михаил Лучин был ликвидирован десантниками 79-й бригады во время попытки штурма. Блогер стал известным после того, как украинские хакеры взломали его аккаунт и заказали фаллоимитаторы на более чем 25 тысяч долларов.

Во время боевых действий в Донецкой области украинские военные ликвидировали российского военного Михаила Лучина. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и провоенные телеграм-каналы.

Российские оккупанты пытались штурмовать Красногоровку, что в Донецкой области. Враг пытался атаковать шахту возле населенного пункта. Михаил Лучин был командиром взвода беспилотников. Он снимал действия своих собратьев с коптера. В ролике также видно, что ВС РФ наступали в открытом поле. Во время попытки подъехать к украинским позициям, одну из БМП подбили Силы обороны.

Позже стало известно, что Лучина ликвидировали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как сообщает российский телеграм-канал "Война глазами журналиста", ликвидировали оккупанта примерно в 3 часа ночи 20 июля. Украинские военные атаковали позицию врага с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", о чем свидетельствует пульт управления.

Украинские военные уничтожили значительное количество российской техники — танки, БМП и другую бронетехнику ВС РФ.

Михаил Лучин вел телеграм-канал "Миша на Донбассе", в котором снимал пропагандистские ролики об Украине и ВСУ. У него было 22 тысячи подписчиков. Он также стал известным тем, что украинские хакеры взломали его почту и заказали фаллоимитаторы на более 25 тысяч долларов.

Напомним, 19 июля росСМИ заявили, что ВСУ ликвидировали комбрига "Ташкента", который возглавлял одну из оккупационных бригад РФ.

23 июня десант ВСУ впервые освободил территорию, которая была под российской оккупацией с 2014 года под Красногоровкой.