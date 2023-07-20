"Разрушают окопы": ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы от США, — WP

По данным СМИ, украинские военные использовали эти снаряды для атаки на российские позиции с целью разрушения окопов, которые затрудняли контрнаступление.

Украина приступила к использованию новых кассетных боеприпасов, предоставленных США, впервые в своей истории. Об этом 20 июня пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, украинские военные применили эти боеприпасы для нанесения ударов по российским позициям с целью разрушения окопов, которые замедляли продвижение украинских сил.

Источник журнала отметил, что помимо передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, скорее всего, будут использоваться также в районе города Бахмут.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, заявил в интервью BBC, опубликованном 18 июля, что кассетные боеприпасы будут готовы к использованию в течение нескольких дней. СМИ также сообщили о наличии гаубиц M777, предназначенных для применения этих боеприпасов, на позициях вокруг Бахмута.

Как украина будет применять кассетные боеприпасы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 июля сообщил, что ВСУ не будут использовать кассетные боеприпасы на территории России, а только на своей собственной территории, где у них наибольший стимул соблюдать ограничения и предотвращать воздействие на гражданское население, так как именно украинские граждане будут подвержены риску.

Ранее отмечалось, что поставки кассетных боеприпасов связаны с обстановкой в Бахмуте. Военный эксперт Шон Белл пояснил, что они могут быть эффективным средством для разминирования территории.

Напомним, 14 июля издание NYT писало о том, что официальные лица США и военные аналитики не уверены, что кассетные боеприпасы помогут Украине значительно изменить ситуацию на фронте.