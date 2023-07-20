Их ждет судьба крейсера "Москва": в Минобороны Украины ответили на угрозы РФ в Черном море

В ведомстве заявили, что с 21 июля будут расценивать российские суда, следующие в акватории Черного моря в направлении РФ или временно оккупированных территорий Украины, как военную угрозу.

Министерство обороны Украины предупреждает, что с 21 июля 2023 года будет рассматривать все российские суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов на временно оккупированной территории, как корабли, перевозящие грузы военного назначения. Такое заявление разместили в Telegram-канале ведомства.

Как отмечают в Минобороны, после выхода РФ из зернового соглашения и объявления морской блокады Москва нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и подорвала продовольственную безопасность миллионов людей, поэтому Киев готов ответить.

"С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что с 05:00 20 июля 2023 года судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины достаточно необходимых средств для отражения российской агрессии на море", — отметили в ведомстве.

В МИД Украины также резко осудили угрозы России атаковать гражданские суда в Черном море, отметив, что подобные заявления ограничивают свободу мореходства во всем мире. В ведомстве призвали международное сообщество принять соответствующие меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море как гарантии продовольственной безопасности в мире.

Напомним, 19 июля власти РФ заявили, что после закрытия "зерновой сделки" будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения. Страны, которым принадлежат корабли, Россия будет считать вовлеченным в большую войну на стороне Киева. Морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

В Вашингтоне считают, что после таких заявлений ВС РФ могут атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом ВСУ.

Фокус 19 июля сообщал, что морская блокада Россией Черного моря не повышает вероятность военного столкновения между Турцией и РФ. По мнению посла Украины Василия Боднаря, Анкара продолжит прилагать максимум дипломатических усилий, чтобы вернуть Россию к зерновому соглашению.