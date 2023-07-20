Провалы в памяти у Путина могут указывать на прогрессирующую деменцию, — СМИ (видео)

Журналисты опубликовали видео разговора Владимира Путина с российским чиновником Иваном Штокманом. Глава Кремля не смог повторить только что прозвучавший возраст одного из детей.

Российский президент Владимир Путин не смог правильно повторить возраст ребенка заместителя мэра на обсуждении в Кремле. Этот случай породил множество слухов относительно состояния когнитивного здоровья руководителя российского режима. Об этом пишет Newsweek.

Непроверенные слухи о здоровье Путина стали появляться в особенности с начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочего, отмечалось, что президент РФ страдает раком, болезнью Паркинсона и даже деменцией. Представители кремлевского режима, в свою очередь, настаивают, что их временно бессменный лидер все еще в добром здравии после двух десятилетий у власти.

Однако тревожные для сторонников Путина слухи подогрели кадры, сделанные в среду, 19 июля, на встрече НКО "Россия — страна возможностей". Организация появилась в 2018 году для поддержки бизнес-инициатив среди населения.

Журналисты опубликовали выложенное в Twitter видео разговора Путина с российским чиновником Иваном Штокманом, который подробно рассказал о своем карьерном пути — от работы в пекарне до построения ИТ-бизнеса.

Одетый в военную форму мужчина сказал, что стал заместителем мэра Нижнего Новгорода — на этой должности он отвечал за информационные технологии, туризм и развитие бизнеса.

Но, по его словам, в патриотическом порыве решил пойти на войну: поскольку "сейчас решается будущее страны".

Такое решение пришло ему в голову, когда он находился на даче с сыном. Путин впечатлился историей и назвал этот случай типичным для всей РФ. Он спросил о возрасте детей российского "патриота", тот сказал, что одному 9, другому — 23. Президент же ответил: "Вот видите, младшему так совсем три годика".

Путин рассказал об "удивительно" истории поиска

Затем он поблагодарил мужчину за решение встать в ряды российской армии.

Пост в Twitter вызвал рассуждения о когнитивном состоянии российского президента.

Кто-то отметил, что Путин, разглядывая потолок, что-то бормочет о поиске места в стране.

"Он вообще не слышит людей", — написал еще один пользователь.

Кто-то счет это признаком надвигающейся деменции.

"Альцгеймер", — прокомментировал другой.

На днях произошел похожий случай. Выслушивая доклад о погибших военнослужащих РФ из Иркутской области, Путин решил передать привет почившим в Украине россиянам.

Также сообщалось, что Путин поставил под угрозу мировые цены на продовольствие. В этой связи Китай может вмешаться. Журналисты отмечают, что украинское зерно — важная составляющая мирового рынка зерновых.