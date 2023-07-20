"Мир во всем мире": РФ нужно позвать в НАТО за вывод войск из Украины, — британский депутат

По словам британского пэра Индарджита Сингха, при таком сценарии репутация Владимира Путина серьезно пострадает. В членстве РФ в НАТО он также видит панацею от всех бед и гарантию "мира во всем мире".

России нужно предложить членство в НАТО за вывод войск из Украины. Такое заявление сделал представляющий Палату Великобритании пэр Индарджит Сингх. Об этом сообщает Sky News.

Членство в Североатлантическом союзе должно, по мнению Сингха, стать неким возмещением в обмен на уход российских войск из Украины, заявил парламентарий. По его мысли, при таком сценарии репутация Владимира Путина серьезно пострадает. К том уже, такой шаг известный британец считает панацеей от всех бед и гарантией "мира во всем мире".

"Путину нравится позиционировать себя волевым лидером, защищающим Россию-матушку от мнимой угрозы в лице НАТО", — заявил Сингх.

По его словам, если бы Запад открыто предложил РФ членство в НАТО в обмен на полный уход из Украины, это бы подорвало доверие к Путину и помогло положить конец страданиям в Украине.

Однако его коллеги из британского парламента были возмущены столь неожиданным предложением во время дискуссии о том, как разрешить кризис в Украине.

Кто такой Индарджит Сингх?

88-летний Индарджит Сингх, также известный как барон Сингх из Уимблдона, — британский телеведущий, журналист и член Палаты лордов.

Индарджит Сингх

За свою деятельность, в том числе в духовных и межконфессиональных вопросах, он удостоился ряда наград и титулов, среди прочего, пожизненного пэрства.

Ранее Фокус разбирался в том, защитит ли флаг НАТО Украину, и как ВС РФ ответят на заход кораблей-зерновозов в порты Украины.

Также сообщалось, что недавние случаи провалов в памяти у Путина и других видимых когнитивных нарушений могут указывать на прогрессирующую деменцию.