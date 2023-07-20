МТС, М-Финанс, Киркоров, Охлобыстин, Михалков: Канада ввела новые санкции против России

В новый санкционный список Канады попали организации и лица, связанные с ВПК России, а также деятели культуры, которые поддерживали вторжение России в Украину.

Канада 20 июля ввела санкции против организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе важных военных фигур, которые вели активную деятельность в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором, правительственных организаций, деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

В новый санкционный список попали 21 организация, 20 физических лиц, 19 деятелей культуры и 4 организации, которые причастны к "русификации" украинской культуры.

Под канадскими санкциями оказались организации, связанной с военно-промышленным комплексом России, включая финансовые и телекоммуникационные компании:

Московская городская казачья община Лахта Парк Премиум Лахта Плаза Лахта Парк SMT-iLogic Русская Весна Африканская политология Чартер Грин Лайт Москва Чартерный зеленый свет Консультации по устройствам Акционерное общество "Прайм Безопасность и Девелопмент" Одна Родина Банк Точка АО "Тинькофф Банк" ТЕЛЕ2 МТС Мегафон Яндекс Пэй Карта МИР Билайн М-Финанс

Канада вводит санкции против 20 лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе важных военных фигур, которые вели активную деятельность в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором:

Виктор Владимирович ЗАПЛАТИН Дмитрий Сергеевич СЫТЫЙ Евгений ХОДОТОВ Алексей Алексеевич МАЛЯРЕВИЧ Александр Юрьевич КУЗИН Дмитрий Николаевич БЕЗРУКИХ Максим ХЛОПИН Дмитрий ВОРОТНЕВ Мария Васильевна КОЛЕДА Олег Владимирович ЦАРИК Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ Игорь Валерьевич ЛАВРЕНКОВ Евгений Маркович ПАКЕРМАНОВ Андрей Владимирович БУРОВ Иван Александрович МАСЛОВ Игорь Владимирович БОРОВКОВ Иван Михайлович КАМЕНСКИХ Юрий Александрович ОЛЕНИН Сергей Александрович ОБОЗОВ

Также Канада вводит санкции против 19 человек, которые используют искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды вторжения России в Украину и лица из сферы культуры и образования России, включая директоров музеев, которые причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины:

Зарифа Пашаевна МГОЯН Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН Никита Сергеевич МИХАЛКОВ Мария Васильевна ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА Филипп Бедросович КИРКОРОВ Ярослав Юрьевич ДРОНОВ Ольга Борисовна КОРМУХИНА Тимур Ильдарович ЮНУСОВ Дмитрий Вадимович ХАРАТЯН Иосиф Игоревич ПРИГОЖИН Алла Юрьевна ПЕРФИЛОВА Александр Феликсович СКЛЯР Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА Алла Юрьевна МАНИЛОВА Михаил Борисович ПИОТРОВСКИЙ Алексей Леонидович КОСТЫЛЕВ Геннадий Яковлевич ТЕМНИКОВ

В санкционный список включены 4 организации, причастные к усилиям Кремля по "русификации" украинской культуры:

ООО БЕСОГОН Министерство культуры Российской Федерации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ООО "РЕАДОВКА.РУ"

Отметим, что США, Великобритания, ЄС, Австралия регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.

Напомним, 20 июля Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова. Российский бизнесмен Олег Тиньков попал под британские санкции через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее, 19 июля сообщалось, как Москва научилась зарабатывать несмотря на санкции. По информации руководителя мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко, экономика России выстояла под международными санкциями и переориентировалась.