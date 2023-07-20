МТС, М-Финанс, Киркоров, Охлобыстин, Михалков: Канада ввела новые санкции против России
В новый санкционный список Канады попали организации и лица, связанные с ВПК России, а также деятели культуры, которые поддерживали вторжение России в Украину.
Канада 20 июля ввела санкции против организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе важных военных фигур, которые вели активную деятельность в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором, правительственных организаций, деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.
В новый санкционный список попали 21 организация, 20 физических лиц, 19 деятелей культуры и 4 организации, которые причастны к "русификации" украинской культуры.
Под канадскими санкциями оказались организации, связанной с военно-промышленным комплексом России, включая финансовые и телекоммуникационные компании:
- Московская городская казачья община
- Лахта Парк Премиум
- Лахта Плаза
- Лахта Парк
- SMT-iLogic
- Русская Весна
- Африканская политология
- Чартер Грин Лайт Москва
- Чартерный зеленый свет
- Консультации по устройствам
- Акционерное общество "Прайм Безопасность и Девелопмент"
- Одна Родина
- Банк Точка
- АО "Тинькофф Банк"
- ТЕЛЕ2
- МТС
- Мегафон
- Яндекс Пэй
- Карта МИР
- Билайн
- М-Финанс
Канада вводит санкции против 20 лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, в том числе важных военных фигур, которые вели активную деятельность в Африке и на Украине, лиц, связанных с российским ядерным сектором:
- Виктор Владимирович ЗАПЛАТИН
- Дмитрий Сергеевич СЫТЫЙ
- Евгений ХОДОТОВ
- Алексей Алексеевич МАЛЯРЕВИЧ
- Александр Юрьевич КУЗИН
- Дмитрий Николаевич БЕЗРУКИХ
- Максим ХЛОПИН
- Дмитрий ВОРОТНЕВ
- Мария Васильевна КОЛЕДА
- Олег Владимирович ЦАРИК
- Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН
- Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ
- Игорь Валерьевич ЛАВРЕНКОВ
- Евгений Маркович ПАКЕРМАНОВ
- Андрей Владимирович БУРОВ
- Иван Александрович МАСЛОВ
- Игорь Владимирович БОРОВКОВ
- Иван Михайлович КАМЕНСКИХ
- Юрий Александрович ОЛЕНИН
- Сергей Александрович ОБОЗОВ
Также Канада вводит санкции против 19 человек, которые используют искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды вторжения России в Украину и лица из сферы культуры и образования России, включая директоров музеев, которые причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины:
- Зарифа Пашаевна МГОЯН
- Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН
- Никита Сергеевич МИХАЛКОВ
- Мария Васильевна ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА
- Филипп Бедросович КИРКОРОВ
- Ярослав Юрьевич ДРОНОВ
- Ольга Борисовна КОРМУХИНА
- Тимур Ильдарович ЮНУСОВ
- Дмитрий Вадимович ХАРАТЯН
- Иосиф Игоревич ПРИГОЖИН
- Алла Юрьевна ПЕРФИЛОВА
- Александр Феликсович СКЛЯР
- Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА
- Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ
- Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА
- Алла Юрьевна МАНИЛОВА
- Михаил Борисович ПИОТРОВСКИЙ
- Алексей Леонидович КОСТЫЛЕВ
- Геннадий Яковлевич ТЕМНИКОВ
В санкционный список включены 4 организации, причастные к усилиям Кремля по "русификации" украинской культуры:
- ООО БЕСОГОН
- Министерство культуры Российской Федерации
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- ООО "РЕАДОВКА.РУ"
Отметим, что США, Великобритания, ЄС, Австралия регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.
Напомним, 20 июля Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова. Российский бизнесмен Олег Тиньков попал под британские санкции через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ранее, 19 июля сообщалось, как Москва научилась зарабатывать несмотря на санкции. По информации руководителя мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко, экономика России выстояла под международными санкциями и переориентировалась.