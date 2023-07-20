Воронка диаметром 10 см: в Рязанской области беспилотник атаковал аэродром, - росСМИ

По информации росСМИ, взрыв произвели с помощью самодельного квадрокоптера. В результате атаки образовалась воронка диаметром 10 см и глубиной 1,5 см.

В Московском районе Рязанской области РФ беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со cсылкой на свои источники.

По информации росСМИ, в результате атаки на территории аэродрома, где базируются самолеты, образовалась воронка диаметром 10 см и глубиной 1,5 см. Предположительно, взрыв произвели с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Как известно, в Рязанской области находится российский военный аэродром "Дягилево", где дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава. База оснащена самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, которые ВС РФ используют для выпуска ракет по территории Украины.

Также на аэродроме находится 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков, на вооружении у которого заправщики Ил-78.

В декабре 2022 года росСМИ писали, что на аэродроме произошло ЧП — взорвался бензовоз в результате удара БПЛА. Трое человек погибли, еще 6 получили ранения.

В тот же день беспилотник атаковал военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области, откуда взлетают военные самолеты РФ для массированных ударов по Украине. В росСМИ признавали, что если беспилотники прилетели из Украины, это означает, что у Киева на вооружении технологии с дальностью в 100 км, и следующей под ударом окажется Москва.

Напомним, 17 июля на "Крымском мосту", соединяющем территорию РФ с аннексированным полуостровом, произошел взрыв. Двое людей погибли, 14-летний ребенок получил травмы. Власти РФ обвинили в случившемся ВСУ. По версии пропагандистов, атаку произвели из водного дрона, похожего на гидроцикл с взрывчаткой внутри. Киев официально не признавал причастность к взрывам.

Фокус писал 19 июля, что на временно оккупированном полуострове недалеко от села Кринички на Старокрымском полигоне продолжают детонировать российские боеприпасы.