Украинцы в оккупации начали "троллить" ВС РФ при помощи фальшивых денег (фото, видео)
Активисты движения "Злая Мавка" ввели в обращение фальшивые рубли на оккупированных территориях. По их словам, "обновленные" российские банкноты можно встретить в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте.
Украинские активисты на оккупированных территориях вводят в обиход фальшивые рубли. Об этом заявили в движении "Злая Мавка".
Сообщается, что украинцы напечатали фальшивые рубли с дизайном, который должен напомнить россиянам о том, что они в Украине являются оккупантами.
На "обновленных" рублях можно увидеть надписи: "Это вам не Россия! Вы в Украине!", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину" и прочие.
По словам активистов, в обиход пустили тысячи купюр в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте.
"Что привлекает оккупантов и колобков больше всего? Конечно деньги! Поэтому деньги — наш способ напомнить им, что они в Украине! Ну и портрет Мавки выглядит на рублях куда лучше", — отметили активисты.
Также активисты напомнили, как выглядят оригинальные российские рубли и предложили сравнить со своим дизайном:
Напомним, что в ВСУ рассказали, что пытаются уничтожить на поле боя в первую очередь. По словам Сергея Череватого, украинские военные пытаются постоянно находить и уничтожать вражеские станции "Борисоглебск", "Житель", "Поле".
Кроме того, сообщалось, что в России перестанут строить дороги из-за нехватки средств. По информации росСМИ, расходы на дороги пришлось урезать, так как федеральный бюджет потерял половину дохода от нефти и газа.