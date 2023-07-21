Украинцы в оккупации начали "троллить" ВС РФ при помощи фальшивых денег (фото, видео)

Активисты движения "Злая Мавка" ввели в обращение фальшивые рубли на оккупированных территориях. По их словам, "обновленные" российские банкноты можно встретить в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте.

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Украинские активисты на оккупированных территориях вводят в обиход фальшивые рубли. Об этом заявили в движении "Злая Мавка".

Сообщается, что украинцы напечатали фальшивые рубли с дизайном, который должен напомнить россиянам о том, что они в Украине являются оккупантами.

На "обновленных" рублях можно увидеть надписи: "Это вам не Россия! Вы в Украине!", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину" и прочие.

По словам активистов, в обиход пустили тысячи купюр в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте.

"Что привлекает оккупантов и колобков больше всего? Конечно деньги! Поэтому деньги — наш способ напомнить им, что они в Украине! Ну и портрет Мавки выглядит на рублях куда лучше", — отметили активисты.

Украинцы в оккупации начали "троллить" ВС РФ при помощи фальшивых денег

Также активисты напомнили, как выглядят оригинальные российские рубли и предложили сравнить со своим дизайном:

Российские рубли Рубли "Злой Мавки"

Напомним, что в ВСУ рассказали, что пытаются уничтожить на поле боя в первую очередь. По словам Сергея Череватого, украинские военные пытаются постоянно находить и уничтожать вражеские станции "Борисоглебск", "Житель", "Поле".

Кроме того, сообщалось, что в России перестанут строить дороги из-за нехватки средств. По информации росСМИ, расходы на дороги пришлось урезать, так как федеральный бюджет потерял половину дохода от нефти и газа.