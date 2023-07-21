Українці в окупації почали "тролити" ЗС РФ за допомогою фальшивих грошей (фото, відео)

Активісти руху "Зла Мавка" ввели в обіг фальшиві рублі на окупованих територіях. За їхніми словами, "оновлені" російські банкноти можна зустріти в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті.

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Українські активісти на окупованих територіях вводять в ужиток фальшиві рублі. Про це заявили в русі "Зла Мавка".

Повідомляється, що українці надрукували фальшиві рублі з дизайном, який має нагадати росіянам про те, що вони в Україні є окупантами.

На "оновлених" рублях можна побачити написи: "Це вам не Росія! Ви в Україні!", "Курс рубля нікчемний, як погрози Путіна Пригожину" та інші.

За словами активістів, в ужиток пустили тисячі купюр у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті.

"Що приваблює окупантів і колобків найбільше? Звичайно гроші! Тому гроші — наш спосіб нагадати їм, що вони в Україні! Ну і портрет Мавки виглядає на рублях куди краще", — зазначили активісти.

Українці в окупації почали "тролити" ЗС РФ за допомогою фальшивих грошей

Також активісти нагадали, який вигляд мають оригінальні російські рублі і запропонували порівняти зі своїм дизайном:

Російські рублі Рублі "Злої Мавки"

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, що намагаються знищити на полі бою в першу чергу. За словами Сергія Череватого, українські військові намагаються постійно знаходити і знищувати ворожі станції "Борисоглібськ", "Житель", "Поле".

Крім того, повідомлялося, що в Росії перестануть будувати дороги через брак коштів. За інформацією росЗМІ, витрати на дороги довелося урізати, оскільки федеральний бюджет втратив половину доходу від нафти й газу.