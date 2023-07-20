Обвал федерального бюджету: у Росії перестануть будувати дороги через брак коштів

За інформацією росЗМІ, витрати на дороги довелося урізати, оскільки федеральний бюджет втратив половину доходу від нафти і газу.

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Російський уряд скорочує витрати на будівництво доріг після обвалу доходів федерального бюджету, який втратив половину податків від нафти і газу. Про це повідомляють у російському виданні Коммерсантъ.

За інформацією росЗМІ, влада РФ уперше скорочує фінансування одного з найбільших національних проєктів Кремля "Безпечні якісні дороги", у рамках якого до 2030 року мають відремонтувати 85% міських доріг і 60% сільських.

Річний обсяг вкладень у нацпроєкт впав на 4,1% до 451,9 млрд рублів. Сильніше за інших скоротили програму "Розвитку громадського транспорту". На неї виділили 40,7 млрд рублів, що на 12% нижче торішнього рівня.

Крім того, у грошах втратив проєкт "Розвиток федеральної магістральної мережі" — його скоротили на 10,3 млрд рублів, до 202,3 млрд.

Як відомо, нафта і газ забезпечують майже 40% усіх доходів уряду РФ. У росЗМІ повідомляли, що за першу половину 2023 року федеральний бюджет РФ недобрав 554 млрд рублів базових нафтогазових доходів, необхідних для забезпечення витрат. Скорочення зборів від нафти і газу за шість місяців становило приблизно стільки ж, скільки за підсумками першого кварталу, — мінус 47%.

Нагадаємо, цього року російському "Газпрому" з європейського ринку заплатять лише близько 30 мільярдів доларів замість минулорічних 122 мільярдів доларів. Фінансові втрати становитимуть майже 90 мільярдів для самого "Газпрому" і 28 мільярдів доларів для держави у вигляді недоотриманих мит.

Фокус писав 22 червня, що один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року. Тоді закінчиться термін дії контракту України з "Газпромом".

Також Фокус писав 4 липня, що в РФ видобувають рекордно малі обсяги газу. Порівняно з довоєнними рівнями видобуток блакитного палива в країні скоротився на 24%.