"У них больше орудий и людей": бойцы ВСУ побеждают россиян за счет профессионализма, — CNN

По словам журналистов, работа украинских бойцов требует стойкости и терпения. Пехоте ВСУ приходится сражаться за каждую траншею.

У россиян на юге больше артиллерийских орудий, снарядов и людей, поэтому украинским воинам приходится побеждать их за счет профессионализма. Об этом рассказал боец ВСУ по имени Станислав журналистам CNN.

По словам украинского военнослужащего, главное в этой войне – это артиллерия, однако только с ее помощью нельзя освободить территории.

"Мы не можем освободить землю артиллерией. Есть люди, которые там работают", — сказал он.

По словам журналистов, работа украинских бойцов требует стойкости и терпения. Пехоте ВСУ приходится сражаться за каждую траншею.

Украинский солдат, командир саперного взвода с позывным "Трал" показал журналистам карту, на которой было отмечено расстояние в 300 метров. По его словам, чтобы пройти этот участок, ВСУ понадобилось полтора месяца.

"Нам нужно прорываться через минные заграждения, чтобы могла пройти техника и пехота", — сказал он.

"Трал" отметил, что все происходит постепенно. По разминированным территориям идет украинская пехота, а россиян туда уже не пускают.

Также с журналистами пообщался 19-летний военнослужащий с позывным "Кач". Он проходил обучение на американской базе в Германии, и инструктор подарил ему нашивку в виде флага США. По словам "Кача", его учили обращаться с бронемашиной Bradley. Самым тяжелым был первый день контрнаступления, когда командование отправило штурмовать позиции врага.

"Мы не знали, чего ожидать, что может случиться, как будут развиваться события", — сказал он.

Напомним, что в сети показали, как ВСУ уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в районе Бахмута. Российские войска обустроили позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что РФ не может прорвать линию обороны ВСУ на Купянском направлении. По словам командира роты ударных БПЛА Юрия Федоренко, у оккупантов нет успехов на этом участке фронта, как бы они не старались. Все попытки противника атаковать заканчиваются колоссальными потерями.