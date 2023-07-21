Хотели нажиться: в Украине в первые месяцы войны пропадало западное оружие, — Пентагон

По данным чиновников, всего случаев было несколько, пока Вашингтон не имел возможности лично приезжать и проверять состояние переданной помощи.

В Соединенных Штатах Америки рассказали некоторые факты похищения западного оружия в Украине, которое удалось вернуть обратно.Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, пишет CNN 20 июля.

По его данным, в первые месяцы войны были случаи, когда оружие внезапно пропадало, но его все же находили и изымали обратно. Более того, американцы не могли в период с февраля по сентябрь прошлого года посещать места, где хранились все пакеты помощи, которые они и другие союзники передавали ВСУ. Это значительно затрудняло мониторинг.

К слову, хоть с октября прошлого года проводятся регулярно выездные инспекции, европейское командование США пыталось смягчить эту проблему и берет с Киева расписку, которая "добросовестно предоставляется".

При этом, преступным организациям все же удалось украсть некоторое оружие и оборудование, которое Вашингтон передал Киеву вместе с другими союзниками. Произошло это еще в июне прошлого года с одной из групп, которая находилась под руководством российского чиновника и присоединилась к добровольческому батальону. Они использовали поддельные документы, что позволило украсть гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов.

К счастью, украинская разведка оперативно раскрыла это преступление.

Это не единственное преступление, которое было совершенно во время войны. Одна из групп хотела продать оружие и боеприпасы, которые похитили на передовой, а другие, выдававшие себя за волонтеров гуманитарных организаций, похитили бронежилеты на сумму $17 тысяч, говорится в докладе.

В августе 2022 года снова произошло преступление, которое удалось раскрыть спецслужбам Украины. Группа бойцов украла 60 винтовок и почти 1000 патронов, чтобы позже продавать его на "черном рынке", однако неизвестно, кто именно является поставщиком.

Напомним, 20 июля сообщалось, что США могут выделить Украине еще один пакет помощи на $400 млн и он станет вторым подряд. Окончательно его содержимое еще не сформировано, однако объявить должны до конца недели.