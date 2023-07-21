ВСУ атакуют на всех направлениях и значительно продвинулись под Бахмутом, — ISW (карта)

Аналитики отмечают, что одни из самых горячих боев проходят в Донецкой области, где регулярно украинские защитники занимают новые позиции. Успехи ВСУ признают даже российские источники.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают территории от российской оккупации. Новых успехов удалось достичь на Запорожском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля.

Харьковская и Луганская области: ситуация на фронте

Российские оккупанты пытались начать наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но они были ограниченными. Аналитики при этом отмечают, что противник все же якобы продвинулся к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово) на полтора километра.

Представители украинского Генштаба рассказали, что бойцам удалось отбить российские атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), а также по некоторой информации на линии Купянск-Лиман.

В российских источниках продолжают утверждать, что наступательные операции ВСУ возле Купянска и Кременной продолжаются.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Украинские военные продолжают свое контрнаступление на этом участке. В частности, речь о северном и южном флангах города Бахмут, где удалось достичь ограниченных успехов. По данным из геолокационных кадров, ВСУ прошли вперед в лесном районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

"Командир 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий сообщил, что украинские силы успешно атаковали подразделения 72-й мотострелковой бригады и отряды "Шторм-Z" и продвинулись на 1800 метров в направлении Бахмута", — пишут аналитики.

А вот российские источники утверждают, что в районе Клещиевки продолжаются наземные штурмы со стороны ВСУ. Украинские войска также пытались продвинуться в направлении Андреевки и в районе Курдюмовки благодаря высотам, которые удерживаются возле Клещиевки.

А вот российские оккупанты безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Клещиевки, Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Также, по данным аналитиков, украинские защитники начали наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк. Также удалось атаковать позиции ВС РФ вблизи Угледара.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Запорожская и Херсонская области: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины также продолжают контрнаступление на административной границе Донецкой и Запорожской областей и добились некоторых успехов.

Российские источники подтверждают эту информацию и пишут о продвижении украинских защитников по направлению Урожайного и в районе Новодонецкого. ВС РФ также попытались снова контратаковать Новодаровку, чтобы вернуть утраченные позиции около Ровнополья.

"Украинские силы достигли ограниченных территориальных достижений в западной части Запорожской области и продлили контрнаступательные операции к югу от Орехова. Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-восточнее Работиного", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики из ISW отметили, что российские официальные лица решили обвинить украинскую сторону в нанесении ударов при помощи беспилотников по временно оккупированному Крымскому полуострову 20 июля, спустя несколько дней после атаки на Крымский мост.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW Как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: ISW

Напомним, 21 июля сообщалось, что глава ЦРУ назвал недостатки армии РФ, которые помогут Украине в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у противника серьезные структурные недостатки и это в будущем может помочь украинской победе.