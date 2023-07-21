ВСУ атакуют на всех направлениях и значительно продвинулись под Бахмутом, — ISW (карта)
Аналитики отмечают, что одни из самых горячих боев проходят в Донецкой области, где регулярно украинские защитники занимают новые позиции. Успехи ВСУ признают даже российские источники.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают территории от российской оккупации. Новых успехов удалось достичь на Запорожском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля.
Харьковская и Луганская области: ситуация на фронте
Российские оккупанты пытались начать наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но они были ограниченными. Аналитики при этом отмечают, что противник все же якобы продвинулся к югу от Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово) на полтора километра.
Представители украинского Генштаба рассказали, что бойцам удалось отбить российские атаки юго-западнее Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), а также по некоторой информации на линии Купянск-Лиман.
В российских источниках продолжают утверждать, что наступательные операции ВСУ возле Купянска и Кременной продолжаются.
Донецкая область: ситуация на фронте
Украинские военные продолжают свое контрнаступление на этом участке. В частности, речь о северном и южном флангах города Бахмут, где удалось достичь ограниченных успехов. По данным из геолокационных кадров, ВСУ прошли вперед в лесном районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
"Командир 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий сообщил, что украинские силы успешно атаковали подразделения 72-й мотострелковой бригады и отряды "Шторм-Z" и продвинулись на 1800 метров в направлении Бахмута", — пишут аналитики.
А вот российские источники утверждают, что в районе Клещиевки продолжаются наземные штурмы со стороны ВСУ. Украинские войска также пытались продвинуться в направлении Андреевки и в районе Курдюмовки благодаря высотам, которые удерживаются возле Клещиевки.
А вот российские оккупанты безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Клещиевки, Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
Также, по данным аналитиков, украинские защитники начали наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк. Также удалось атаковать позиции ВС РФ вблизи Угледара.
Запорожская и Херсонская области: ситуация на фронте
Вооруженные силы Украины также продолжают контрнаступление на административной границе Донецкой и Запорожской областей и добились некоторых успехов.
Российские источники подтверждают эту информацию и пишут о продвижении украинских защитников по направлению Урожайного и в районе Новодонецкого. ВС РФ также попытались снова контратаковать Новодаровку, чтобы вернуть утраченные позиции около Ровнополья.
"Украинские силы достигли ограниченных территориальных достижений в западной части Запорожской области и продлили контрнаступательные операции к югу от Орехова. Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-восточнее Работиного", — говорится в сообщении.
Отдельно аналитики из ISW отметили, что российские официальные лица решили обвинить украинскую сторону в нанесении ударов при помощи беспилотников по временно оккупированному Крымскому полуострову 20 июля, спустя несколько дней после атаки на Крымский мост.
Напомним, 21 июля сообщалось, что глава ЦРУ назвал недостатки армии РФ, которые помогут Украине в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у противника серьезные структурные недостатки и это в будущем может помочь украинской победе.