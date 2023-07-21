Контрнаступление ВСУ: глава ЦРУ назвал недостатки армии РФ, которые помогут Украине

По словам директора, мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также обнажил некоторые недостатки системы, которую выстроил президент России Путин.

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В США сохраняют оптимистический настрой по поводу контрнаступления ВСУ. Штаты продолжат делиться с Украиной разведданными об армии РФ. Об этом 21 июля заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на Форуме по безопасности в Аспене, пишет Bloomberg.

По его словам, армия России страдает от структурных недостатков, которые помогут Украине победить. Эти недостатки следующие: низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди его политического и военного руководства.

"Это будет трудная задача, но мы, как разведывательное агентство, сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую ​​разведывательную поддержку и обмен данными, которые помогут украинцам добиться прогресса", — сказал Бернс.

В ЦРУ прокомментировали военный мятеж Пригожина

Бернс также заявил, что мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также обнажил некоторые недостатки системы, которую выстроил президент России Владимир Путин.

По словам директора ЦРУ, Путин, скорее всего, постарается притвориться, что бунт "вагнеровцев" не слишком на него повлиял. Однако со временем захочет отомстить Пригожину.

"Путин — высший апостол расплаты. Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", — отметил Бернс.

Он также сказал, что события 24 июня позволили улучшить сеть вербовки россиян в ЦРУ.

Напомним, что в Минобороны РБ заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" приступили к обучению белорусского спецназа. Бойцы сил специальных операций Беларуси заявили, что они "впитывают как губка" навыки "вагнеровцев", которые те приобрели в Украине, чтобы в дальнейшем применить их на своей практике.

Также сообщалось, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский объяснил сложности продвижения Сил обороны на Донбассе. Он сказал, что вокруг Бахмута и на Лиманском направлении российские войска защищены инженерными заграждениями и насыщены боеприпасами.