Контрнаступ ЗСУ: глава ЦРУ назвав недоліки армії РФ, які допоможуть Україні

За словами директора, заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також оголив деякі недоліки системи, яку вибудував президент Росії Путін.

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У США зберігають оптимістичний настрій з приводу контрнаступу ЗСУ. Штати продовжать ділитися з Україною розвідданими про армію РФ. Про це 21 липня заявив глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на Форумі з безпеки в Аспені, пише Bloomberg.

За його словами, армія Росії страждає від структурних недоліків, які допоможуть Україні перемогти. Ці недоліки такі: низький моральний дух, погане командування і "безлад" серед його політичного і військового керівництва.

"Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку та обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу", — сказав Бернс.

У ЦРУ прокоментували військовий заколот Пригожина

Бернс також заявив, що заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також оголив деякі недоліки системи, яку вибудував президент Росії Володимир Путін.

За словами директора ЦРУ, Путін, найімовірніше, постарається прикинутися, що бунт "вагнерівців" не надто на нього вплинув. Однак згодом захоче помститися Пригожину.

"Путін — вищий апостол розплати. Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора", — зазначив Бернс.

Він також сказав, що події 24 червня дали змогу поліпшити мережу вербування росіян у ЦРУ.

Нагадаємо, що в Міноборони РБ заявили, що найманці ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецназу. Бійці сил спеціальних операцій Білорусі заявили, що вони "вбирають як губка" навички "вагнерівців", які ті набули в Україні, щоб надалі застосувати їх на своїй практиці.

Також повідомлялося, що командувач сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський пояснив складнощі просування Сил оборони на Донбасі. Він сказав, що навколо Бахмута і на Лиманському напрямку російські війська захищені інженерними загородженнями й насичені боєприпасами.