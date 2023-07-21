В 2 километрах от Украины: в Беларуси хотят построить новую базу для ЧВК "Вагнер", — ISW

Аналитики не подтверждают, что работы по строительству уже начались, однако планы у российских наемников такие есть.

В Беларуси в ближайшее время могут построить еще одну базу, в которой будут располагаться бойцы ЧВК "Вагнер". Находиться она будет недалеко от границы с Украиной. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля.

По информации аналитиков, Кремль и дальше использует территорию Беларуси в собственных целях и вскоре там может появиться новая база частных наемников, часть которых не так давно прибыла туда. Построить ее могут в Гомельской области, в непосредственной близости к границе с Украиной.

19 июля сотрудники ЧВК "Вагнер" уже обследовали территорию недалеко от деревни Дятлик Наровлянского района Гомельской области, всего в 2 километрах от Украины. После этого в украинском центре сопротивления заявили о том, что строительство началось, но аналитики из ISW отметили, что визуального подтверждения этому факту еще не появилось.

При этом, в Министерстве обороны Беларуси 20 июля заявляли о том, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" уже начали обучать белорусский спецназ. Тренировки будут длиться около недели и проходят они на полигоне "Брестский".

"В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля аналитики отметили, что около 300 единиц техники прибыли на базу ЧВК "Вагнер" в Беларусь за последние трое суток. С чем связана такая активность и в каких целях ее собираются использовать — неизвестно.