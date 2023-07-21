Удары "Калибрами": РФ обстреляла спасателей во время ликвидации последствий обстрела (видео)
ВС РФ осуществляли пуски крылатых ракет несколькими волнами. Для того, чтобы обойти систему ПВО, российские "Калибры" летели на очень низкой высоте из акватории Черного моря.
Российские оккупанты в ночь на 21 июля вновь атаковали Одесскую область ракетами. Они ударили "Калибрами" по терминалу, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, это уже четвертая атака Российской Федерации по области и в этот раз произошла она на рассвете. Противник выпустил ракеты типа "Калибр" с ракетоносителя, который накануне был выведен на дежурство в Черное море.
"К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом", — говорится в сообщении.
Олег Кипер отметил, что после трех подряд атак по портовой инфраструктуре, противник переключился на аграрные предприятия. Для того, чтобы обойти системы ПВО, РФ запустила ракеты на максимально низкой высоте и использовала особенности ландшафта.
Также высказалась по поводу атаки на Одесскую область в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты атаковали регион двумя волнами.
"Враг продолжает террор, который бесспорно связан с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна", — говорится в сообщении.
Во время спасательных работ после первой атаки, россияне снова запустили "Калибр" по тому же маршруту, однако сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям успели спрятаться в безопасном месте.
Пострадали лишь две пожарные машины, которые находились рядом.
Напомним, 21 июля аналитики из ISW писали, что Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна и поэтому последние несколько дней активно наносит ракетные удары по Одессе.