80 ударов по 20 населенным пунктам: РФ атаковала Запорожскую область, есть жертвы, — ОВА

Для атак на прифронтовой регион россияне использовали авиацию, тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. В результате прилета снарядов в Пологовском районе за сутки погибли четверо человек.

Российская Федерация за прошедшие сутки осуществила 80 ударов по 20 населенных пунктах Запорожской области. Это привело к новым разрушениям и жертвам. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале 21 июля.

По его словам, 63 артиллерийских обстрела было зафиксировано в следующих населенных пунктах: Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Малиновка, Червоное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки, а также другие села, которые находятся в прифронтовой зоне.

Также было 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авианалетов на Пятихатки, Орехов, Малую Токмачку, и атака дроном-камикадзе по Лобковому.

"В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими России погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Всего поступило 33 сообщения за прошедшие сутки о разрушениях в жилых домах, а также объектах инфраструктуры. Спасательные службы борются с последствиями атаки ВС РФ.

Стоит отметить, что четыре дня подряд российские оккупанты также обстреливают Одесскую область. В такой способ противник хочет продемонстрировать, что зерновое соглашение осуществлять без него невозможно, о чем пишут аналитики из ISW. Таким образом Россия хочет заставить Запад пойти на определенные уступки.

"Украина собирает большую часть своего урожая в июле-августе, и удары России по украинской портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше осложнить способность Украины освободить место для зерна нового урожая", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля сообщалось, что РФ обстреляла спасателей в Одесской области во время ликвидации последствий обстрела, но они успели спрятаться в укрытие. При этом, они избрали новую тактику, чтобы обойти системы ПВО.