Германия доставила в Украину первые 10 танков Leopard 1A5

Несмотря на слабое бронирование немецкие танки имеют качественную оптику, пушку и систему управления огнем, которые не хуже аналогов на советских танках.

Украинская армия получила первую партию танков Leopard 1A5 из Германии. Об этом стало известно из отчета немецкого правительства, на котором указана вся военная помощь ВСУ.

20 июля на сайте отчитались о поставках Украине дополнительной помощи. В нее вошло:

10 танков Leopard 1A5;

20 пулеметов для Leopard 2, БМП Marder и БТР Dachs;

1035 артиллерийских боеприпасов 155-мм и дымовых боеприпасов;

12 прицепов и мостовую систему;

10 радаров;

16 грузовиков Zetros;

100 тысяч аптечек.

Известно, что общее количество танков Leopard 1A5, которое передадут западные партнеры, составит более 100 единиц. Модернизация 1А5 была создана в 1987 году. Танк получил стабилизатор вооружения, улучшенную защиту, новый прицельный комплект и компьютеризированную систему управления огнем EMES 18, которая была в основе танка Leopard 2. Поэтому по некоторым показателям Leopard 1A5 находится на уровне советских Т-72Б, Т-80 и Т-64БВ, а в качестве оптических средств он может их даже обходить. Слабым местом в Leopard 1 является бронирование, которое пытались усилить во время каждой последующей модернизации.

Напомним, 13 июня министр обороны Борис Писториус анонсировал поставки Украине более 100 танков Leopard 1.

14 июля бойцы ВСУ опубликовали первые кадры шведских танков Stridsvagn 122 в Украине.