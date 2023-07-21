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По наводке "вагнеровцев": силовики задержали Стрелкова-Гиркина, — росСМИ

Анастасия Ковалева
Фото: Flickr | Силовики задержали Стрелкова-Гиркина

По словам супруги экс-главаря боевиков "ДНР", ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О его местонахождении жене неизвестно.

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова-Гиркина из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Немного после в личном Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение с комментарием его жены, Мирославы Регинской.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", — заявила она.

Также супруга Стрелкова-Гиркина заявила, что о местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил.

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Напомним, что Гиркин рассказал, что ждет ВС РФ после удачного контрнаступления ВСУ. По его словам, летняя кампания ВСУ значительно истощает Российскую Федерацию и вскоре это принесет свои плоды. Кремль может остаться без оружия и им "будет нечем" бороться с Украиной.

А также Гиркин также предложил повесить Пригожина из-за мятежа и из-за того, что "вагнеровцы" уничтожили 6 боевых вертолетов и один самолет во время своего мятежа.