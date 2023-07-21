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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ использует гражданские суда для перевозки оружия по Черному морю (спутниковое фото)

Александр Матвиенко
Спарта IV во время прохождения Босфорского пролива

Подсанкционное судно Спарта IV на своем борту перевозит оружие, вероятно, прицепные гаубицы. Перед этим в РФ заявили, что будет считать корабли, которые заходят в украинские порты такими, что потенциально будут перевозить военные грузы.

Российские войска используют гражданские суда для перевозки вооружения. Об этом сообщил исследователь Бенджамин Питте в твиттере.

На спутниковом снимке в порту Новороссийск заметили корабль "Спарта IV". Он находится под международными санкциями. Судно предназначено для транспортировки различных товаров, материалов и изделий. Большая часть судна состоит из грузовых трюмов. Исследователь заметил, что на сухогрузе находится вооружение.

"В то время, как Россия угрожает коммерческим судам в Черном море, на разоблачительном спутниковом снимке видно судно, попавшее под санкции. Оно пришвартовано в российском черноморском порту, трюм которого заметно нагружен разнообразным оружием", — написал Питте.

Спутниковый снимок с кораблем Спарта IV в Новороссийске

Также он добавил, что на судне расположена артиллерия, вероятно, прицепные пушки. Санкции на российское судно наложены за связь с компанией СК "Юг". В марте 2023 года на нем, по данным СМИ, перевозили ракеты для ЗРК С-300 из Сирии.

Напомним, 19 июля Минобороны РФ заявило, что корабли, которые будут направляться в украинские порты с 20 июля будут рассматриваться, как потенциальные перевозчики военных грузов. Поэтому они будут иметь право атаковать их.

Министерство обороны Украины 20 июля также предупредило, что с 21 июля будет рассматривать все российские суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинские под оккупацией, как корабли, перевозящие грузы военного назначения.