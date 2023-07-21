В Воздушных силах объяснили, почему ПВО нельзя поставить подальше от городов

По словам представителя ВС Юрия Игната, американские истребители F-16 способны перехватывать вражескую цель между областями и на границе с Украиной.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские системы ПВО расположены вблизи населенных пунктов из-за того, что они защищают объекты более локально. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Основными средствами, которые сбивают (вражеские воздушные цели, — ред.), остаются зенитные ракетные подразделения, которые расположены вблизи населенных пунктов, вблизи объектов и они более локально защищают их, а не, как говорят, в полях. Почему, мол, не поставить ПВО, подальше от города, чтобы нам на голову ничего не летело? Приходится эти вещи людям объяснять — что это нарративы российской пропаганды, что нашим людям пытаются внушить эту мысль: "видите, они там специально в городах ставят ПВО, мы там поражаем те объекты, что нам нужно, а они сбивают и все падает вам на головы, вот такие они плохие", — пояснил Юрий Игнат.

По его словам, системы ПВО расположены настолько плотно и подальше от городов, насколько это возможно. В частности, это так, как решило военное руководство по максимальной защите именно крупных городов и объектов. Игнат добавляет, что решить эту проблему могут американские истребители F-16, которые способны перехватывать цель между областями и даже на границе с Украиной.

Напомним, на Киевском форуме по безопасности выделили 4 сценария воздушных угроз для Украины. В частности, фронтовая вражеская авиация массово применяет корректируемые авиабомбы и наносит удары дронами-камикадзе Shahed.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) начал производить средства для защиты портов от вражеских атак.