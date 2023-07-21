"Гиркин договорился": в ГУР прокомментировали задержание Стрелкова

По мнению представителя разведки Андрея Юсова, в Кремле идет активное противостояние разных групп влияния, которое невозможно скрывать после неудавшегося мятежа Пригожина.

Задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в РФ свидетельствует о том, что в Кремле началось активное противостояние разных влиятельных групп. Об этом заявил представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, в Кремле продолжается активное противостояние разных влиятельных групп. Ранее эти процессы велись в более скрытой форме, но после неудавшегося мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оно усилилось и начало выходить наружу.

"Парадоксальная ситуация — на Москву шел Пригожин и сбивал самолеты и вертолеты, а задерживают Гиркина. Но это особенности Путинского режима. Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", — добавил представитель ГУР.

Задержание Гиркина

Напомним, 21 июля росСМИ сообщили о задержании бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома около полудня. В квартире Гиркина проводится обыск сотрудниками Следственного комитета РФ.

По словам супруги бывшего главаря боевиков, о местонахождении мужа ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. Она также отметила, что Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм), за что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского. Он обвинил бывшего главаря так называемой "ДНР" в присвоении донатов на ВС РФ.

Напомним, 20 июля Гиркин заявлял, что летняя кампания ВСУ истощает Российскую Федерацию, и вскоре Кремль может остаться без оружия.

Также Фокус сообщал 26 июля, что Гиркин предлагал повесить Пригожина из-за того, что "вагнеровцы" устроили мятеж и уничтожили 6 боевых вертолетов и один самолет.