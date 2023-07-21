"Ответит всеми средствами": агрессия против Беларуси станет агрессией против РФ, — Путин

Заявление главы Кремля последовало после решения польского руководства перебросить войска к границе с Беларусью из-за учений белорусских войск с ЧВК "Вагнер".

В пятницу, 21 июля, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза РФ заявил, что агрессия против Беларуси будет означать агрессию против РФ, и что на такие действия Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом сообщают российские "Известия".

Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях в отношении частей бывшего СССР. Западные польские территории он назвал подарком Варшаве от генсека СССР Иосифа Сталина.

Ответ главы Кремля последовал после решения польского руководства о переброске войск к своей восточной границе с Беларусью из-за совместных учений белорусских войск с ЧВК "Вагнер".

Напомним, что, по мнению аналитиков, Путин отказался ехать в ЮАР из страха ареста и полной потери власти.

Также сообщалось, что Путин ожидает нового мятежа со стороны Евгения Пригожина. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко.

По информации журналистов, провалы в памяти у Путина могут свидетельствовать о прогрессирующей деменции. СМИ опубликовали видео разговора президента РФ с российским чиновником Иваном Штокманом, во время которого глава Кремля не смог точно повторить только что прозвучавший возраст одного из детей российского "патриота".