Раскаялся в суде: на Харьковщине осудили экс-полицейского за сотрудничество с оккупантами (фото)

Во время российской оккупации экс-полицейский конвоировал задержанных местных жителей.

На Харьковщине бывшего полицейского, который добровольно сотрудничал с врагом во время временной российской оккупации города Купянск, за государственную измену посадили на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Facebook.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным экс-полицейского в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В частности, в суде прокуроры доказали, что в июне 2022 года во время оккупации Купянска действующий сержант полиции, начальник конвоя отделения №3 взвода №3 роты №2 батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области добровольно начал сотрудничать с российскими военными.

Сначала он занял псевдодолжность "и.о. начальника группы конвойной службы", а затем стал "командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)". В частности, он занимался конвоированием задержанных врагом местных жителей.

Однако в начале 2022 года правоохранители задержали предателя в Купянском районе. Тогда как коллегия судей вынесла в отношении него обвинительный приговор, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Также у него конфисковали имущество, которое было его личной собственностью, и лишили звания "сержант полиции".

В Офисе генпрокурора добавляют, что во время судебного заседания экс-полицейский признал свою вину и искренне раскаялся.

Напомним, 21 июля 2022 года в СБУ рассказали, о задержании коллаборанта в Николаевской области, который водил своих односельчан на "инсценированные расстрелы" во время российской оккупации.

20 июля стало известно, что в Одессе СБУ задержала пророссийского блогера с Николаевщины, который фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова.