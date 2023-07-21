Россияне потопили корвет "Тернополь", капитан которого перешел на сторону РФ, — СМИ (фото)

Российский военный катер "Ивановец" уничтожил противокорабельной крылатой ракетой судно-мишень во время учений в Черном море. По очертаниям ликвидированный корабль похож на захваченный россиянами во время аннексии Крыма в марте 2014 года украинский корвет "Тернополь".

Российские военные на учениях потопили предположительно украинский корвет "Тернополь", похищенный в 2014 году во время оккупации Крыма. Видео с поражением судна опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что проводили учебные стрельбы в северо-западной части Черного моря. Военный катер "Ивановец" Черноморского флота атаковал противокорабельной крылатой ракетой судно-мишень. На записи можно увидеть, что ракета попала в среднюю часть корабля и взорвалась. Минобороны РФ не показали окончательных результатов от прямого попадания ракеты. Однако сообщили, что корабль был уничтожен.

Как пишут в издании "Мілітарний", судя по очертаниям профиля судна на видео, россияне ликвидировали корвет проекта 1124М "Тернополь", захваченный во время оккупации Крыма.

Фото: Минобороны РФ

Что известно о корвете "Тернополь"

U209 Тернополь считался новейшим корветом ВМС Украины, он был спущен на воду 15 марта 2002 года. Судно было вооружено 76-мм артустановкой АК-176, двумя спаренными 533-мм торпедными аппаратами и реактивным бомбометом РБУ-6000 "Смерч-2", а средствами противовоздушной обороны для корабля служили 30-мм автоматическая пушка АК-630М и зенитный ракетный комплекс Оса-МА.

Во время аннексии Крыма в марте 2014 года военнослужащие Черноморского флота РФ пытались заставить команду украинского корвета "Тернополь" сдаться. В итоге экипаж отказался, оказавшись полностью отрезанным от суши.

Через несколько дней капитан боевого корабля Максим Емельяненко сообщил, что заметил признаки подготовки захвата корвета. Личный состав был готов отразить атаку. После захвата судна российскими оккупантами Емельяненко единственный из команды, состоявшей из 100 человек, перешел на сторону РФ.

На портале "Миротворец" указано, что после государственной измены его приняли на службу на сторожевое судно "Пытливый".

20 июля в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования против капитана корвета "Тернополь". Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и будут судить заочно, пока он находится во временно оккупированном Крыму. Когда командир попадет в руки украинского правосудия, ему грозит провести в тюрьме от 12 до 15 лет, в зависимости от решения суда.