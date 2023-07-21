Молитва на смерть и отчаяние: бойцы ВСУ нашли молитвенник Охлобыстина в окопах ВС РФ (видео)

На видео видно, на что надеялись российские солдаты в окопах на Запорожье — на молитвенник, выпущенный актером и пропагандистом Охлобыстиным.

Российские солдаты на линии фронта молятся, используя книгу актера и экс-священника УПЦ МП Ивана Охлобыстина. Специальный молитвенник бойцы ВСУ нашли на позициях, которые покинули оккупанты. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Юрия Бутусова.

Бутусов показывает фрагмент видео, снятого бойцом 47 ОМБр ВСУ. В кадр попадает обложка молитвенника, которым "спасались" солдаты ВС РФ — это "Молитвослов Ивана Охлобыстина". Боец удивляется, какие неожиданные вещи можно найти у российских солдат.

В сети можно найти информацию о книге, обнаруженной на покинутых россиянами позициях. "Молитвослов" Охлобыстина содержит около сотни молитв на 144 или 288 страницах (в зависимости от формата). Стоимость такой литературы — 540-650 руб. (172-195 грн). Есть и более дешевый вариант — за 54 руб. (16 грн) — в мини-формате.

На страницах молитвенника россиянин, находясь в окопе и под обстрелами кассетных боеприпасов ВСУ, мог бы молиться, например, на следующие темы: "в поисках смерти" (на ст. 50), молитва в часы отчаяния (на стр. 53) или "молитва о Руси" (на стр. 63). Также ему могли бы пригодиться молитвы на тему депрессии, алкоголизма, улучшения зрения или от глухоты (стр. 75-80).

О чем следует молиться россиянам, по мнению Охлобыстина

Отметим, в сети можно найти Telegram-канал 47 бригады. В канале бойцы выложили полное видео, снятое на позициях ВС РФ, откуда украинские военные выбили оккупантов. Также указывается, что события произошли на Запорожском отрезке фронта.

Авторы сообщения не указывают точное место, где нашли молитвенник на отбитых у россиян позициях. Однако можно сориентироваться, посмотрев последний отчет Генштаба ВСУ. В частности, в отчете указано, что Силы обороны выгнали врага на двух участках на Запорожье.

Линия фронта на Запорожье старом на вечер 21 июля 2023 года

Иван Охлобыстин — российский актер и сторонник президента РФ Владимира Путина. Мужчина в перерывах между съемками и выступлениями в поддержку главы Кремля успел поработать священником УПЦ МП. Также делал вид, что хочет попасть на фронт. Во время одного из пропагандистских митингов он выкрикнул лозунг опричников"Гойда!" — им иногда сопровождают "успехи" россиян на линии фронта в Украине.

Напоминаем, накануне, 20 июля, под Москвой беспилотник приземлился на лечебное учреждение Минобороны РФ. Беспилотник попал в крышу, не нанес особого вреда. Однако стоит учесть, что от точки удара до Кремля — 50 км, а до границы с Украиной — около 450 км.

Между тем несколькими днями ранее начало полыхать и детонировать на складе БК армии РФ в Крыму. Полковник ВСУ Роман Свитан считает, что эти взрывы, а также ряд других — на Крымском мосту и в других точках — свидетельствуют о подготовке плацдарма для освобождения полуострова Крым от россиян.