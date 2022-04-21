"Мне радостно": актер Иван Охлобыстин собрался воевать в Украине

Во время общения с писателем Александром Никоновым актер рассказал, что весь народ "готов к этому апокалипсису". И добавил, что их "тридцать лет унижали", но кто именно – указывать не стал.

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Известный российский актер Иван Охлобыстин, звезда фильмов "ДМБ", "Царь" и "Даун Хаус", сообщил, что собирается воевать на территории Украины. Об этом в Facebook написал писатель Александр Никонов, которому Охлобыстин и позвонил, чтобы сообщить новость.

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Напомним, но кроме актерской карьеры, Охлобыстин занялся и служением Господу. Он был священником РПЦ вплоть до 2010 года, когда попросил патриарха Кирилла временно освободить его от обязанностей священника.

[ + – ] Иван Охлобыстин - священник Фото: Соцсети

Александр Никонов рассказал, что у него автоматически пишутся все телефонные беседы, так что разговор с Охлобыстиным он расшифровал и выложил в Сеть. Он отметил, что Иван был нетрезв, и, судя по всему, звонил всем подряд. Сам Никонов написал, что войну в Украине не поддерживает и считает, что Россия уже проиграла. Охлобыстин оказался с ним не согласен.

"Если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники… Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно, понимаешь! Это такой восторг! Тридцать лет нас унижали. И теперь такое счастье… Наконец-то, господи! Я поеду туда. Это вот прям такое сейчас состояние, такой аллах-акбар у всего народа!" — заявил актер и священник Охлобыстин по словам Никонова.

Также он заявил, что не против ядерного удара и воевать поедет не сам, а со своей женой Оксаной, с которой у него шестеро детей.

[ + – ] Иван Охлобыстин с женой и детьми Фото: РИА Новости

"Она со мной едет! Нам терять уже нечего. Мы так счастливы. Вот чего они ждали, то и они от нас и получат! Мы едем! Она у меня снайпер!.. А ты… Ты береги себя, ты человек важный, человек умный, ты нам потребуешься… Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня прости там за все, если что было", — процитировал Охлобыстина писатель и отметил, что "воевать" собрался и Захар Прилепин. Добираться до зоны военных действий Иван с женой собрался через Ростов, с гуманитарным конвоем, но только когда "сделает зубы".

"У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!" — закончил Охлобыстин свой звонок.

Напомним, с 2014 года Ивану Охлобыстину запрещен въезд в Украину из-за его политической позиции. Однако он неоднократно посещал территорию так называемой "ДНР" и даже получил местное гражданство. После его гомофобных заявлений ему запретили въезд также в Эстонию и Латвию.