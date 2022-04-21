"Мені радісно": актор Іван Охлобистін зібрався воювати в Україні

Спілкуючись із письменником Олександром Ніконовим, актор розповів, що весь народ "готовий до цього апокаліпсису". І додав, що їх "тридцять років принижували", але хто саме, вказувати не став.

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Відомий російський актор Іван Охлобистін, зірка фільмів "ДМБ", "Цар" та "Даун Хаус", повідомив, що збирається воювати на території України. Про це у Facebook написав письменник Олександр Ніконов, якому Охлобистін і зателефонував, щоб повідомити новину.

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Нагадаємо, що, окрім акторської кар'єри, Охлобистін зайнявся і служінням Господу. Він був священником РПЦ до 2010 року, коли попросив патріарха Кирила тимчасово звільнити його від обов'язків священника.

[ + – ] Іван Охлобистін – священник Фото: Соцсети

Олександр Ніконов розповів, що в нього автоматично записуються всі телефонні бесіди, тож розмову з Охлобистіним він розшифрував і виклав у Мережу. Він зазначив, що Іван був нетверезий, і, з огляду на все, дзвонив усім підряд. Сам Ніконов написав, що війну в Україні не підтримує та вважає, що Росія вже програла. Охлобистін виявився з ним не згоден.

"Якщо станеться неможливе, і ми програємо, це означає, що разом з нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий Нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ згоден. І ти не уявляєш, наскільки! В єдиному пориві! Всі, з ким я говорив, все за перемогу! Поети, художники... Ми вб'ємо всіх! Нам не потрібен такий світ, у якому немає нашої перемоги, Путін не дарма про це сказав. І мені радісно, розумієш! Це таке захоплення! Тридцять років нас принижували. І тепер таке щастя... Нарешті, господи! Я поїду туди. Це ось такий стан, такий аллах-акбар у всього народу!" — заявив актор і священник Охлобистін за словами Ніконова.

Також він заявив, що не проти ядерного удару і воювати поїде не сам, а зі своєю дружиною Оксаною, з якою має шестеро дітей.

[ + – ] Іван Охлобистін з дружиною та дітьми Фото: РИА Новости

"Вона зі мною їде! Нам втрачати вже нічого. Ми такі щасливі. Ось чого вони чекали, то і вони від нас і отримають! Ми їдемо! Вона в мене снайпер!.. А ти... Ти бережи себе, ти людина важлива, людина розумна, ти нам знадобишся... Я ось виїжджаю на бойові дії й всіх обдзвонюю. Тому що, мені здається, я не повернуся. Тому ти пробач мені за все, якщо щось було", — процитував Охлобистіна письменник і зазначив, що "вювати" зібрався і Захар Прілєпін. Добиратися до зони воєнних дій Іван із дружиною зібрався через Ростов, із гуманітарним конвоєм, але тільки коли "зробить зуби".

"У нас зараз у всіх такий підйом! Таке щастя! З божою допомогою. Війна з цими язичниками... Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб'ємо!" — закінчив Охлобистін свій дзвінок.

Нагадаємо, з 2014 року Івану Охлобистину заборонений в'їзд в Україну через його політичну позицію. Проте він неодноразово відвідував територію так званої "ДНР" і навіть отримав місцеве громадянство. Після його гомофобних заяв йому заборонили в'їзд також до Естонії та Латвії.