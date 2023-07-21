Карту Буданова с "разделенной" РФ выставили на продажу (видео)

На вырученные деньги от продажи знаменитой карты, которая приводила в ужас российских пропагандистов, планируется приобрести пять комплексов БПЛА для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Знаменитую карту руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, на которой изображена разделенная Россия, продадут на аукционе. Об этом сообщил телеведущий Сергей Притула.

По словам шоумена, Кирилл Буданов передал карту фонду Притулы, чтобы собрать денег на приобретение пяти комплексов БПЛА EOS для ГУР. Глава украинской разведки также поставил свою подпись на лоте.

"Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую ему вещь с визуализацией будущего россии, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР" — сообщил он.

Аукцион стартует 23 июля, начальная ставка 400 тысяч гривен.

Карта Буданова с разваленной РФ

Напомним, карту "разделенной" России в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова журналисты заметили в конце 2022 года. На ней черным маркером были обведены Курская и Белгородская области, а также Кубань. Калининградская область была подписана "ФРГ", на Карелии и северо-западе стояла буква "Ф", Кавказ назывался "Ичкерией", центральные области и часть Сибири подписаны "ЦАР", на Дальнем Востоке буква "К", на Курильских островах — "Япония".

Карта РФ в кабинете главы ГУР Кирилла Буданова Фото: Скриншот видео

Буданов сразу не стал отвечать на вопрос о том, что означают подписи, отметив, что "все видят то, что они хотят видеть". Позже глава ГУР объяснил, что карта появилась у него в кабинете между 5 и 7 марта 2022 года, и с тех пор многие его коллеги рисовали на ней.

Карта с "разделенной" Россией напугала российских пропагандистов. В одном из телеэфиров они заявили, что карта представляет собой "смертельно опасную вещь".

Позже Кирилл Буданов сообщил, что карта больше не висит на стене в его кабинете, а хранится в столе.

Ранее мы писали, что Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предсказал распад РФ, который сыграет важную роль в окончании войны в Украине.

Фокус также рассказывал, что Главное управление украинской разведки в скором времени получит партию разведывательных беспилотников EOS С VTOL. В ГУР отметили, что имеют опыт работы с беспилотными комплексами, которые хорошо себя зарекомендовали, помогая военным выполнять боевые задачи по уничтожению живой силы ВС РФ и их техники.