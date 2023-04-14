"Искусственно созданная ошибка": Буданов предсказал развал России

Главный разведчик Украины высмеял ядерные угрозы Кремля и предположил, что Россия может разделиться на отдельные страны еще до окончания полномасштабной войны.

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предрекает "сейсмические изменения" в России, которые будут играть важную роль для окончания войны в Украине. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", — сказал он.

Он также добавил, что Украина вернет себе Крым и высмеял не слишком завуалированные ядерные угрозы президента России Владимира Путина и неудачное "зимнее наступление" ВС РФ, принесшее России минимальные успехи и максимальные потери.

Буданов признал, что "успех этой наступательной операции крайне нужен" — не только украинцам, но и их союзникам, которые поставляют Украине средства и боеприпасы, и дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — сказал он.

По словам главы ГУР, утечка важных данных никак не повлияет на контрнаступление ВСУ, а Россия — единственный бенефициар утечки разведданных США, произошедший в начале апреля.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов принимал участие в освобождении Русской Лозовой в Харьковской области. Спецподразделение ГУР KRAKEN опубликовало фото до начала операции.