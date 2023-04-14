"Штучно створена помилка": Буданов передбачає розвал Росії

Головний розвідник України висміяв ядерні погрози Кремля та припустив, що Росія може розділитися на окремі країни ще до закінчення повномасштабної війни.

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Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов передрікає "сейсмічні зміни" в Росії, які матимуть важливу роль для закінчення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", — сказав він.

Він також додав, що Україна поверне собі Крим і висміяв не надто завуальовані ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна та невдалий "зимовий наступ" ЗС РФ, який приніс Росії мінімальні успіхи та максимальні втрати.

Буданов визнав, що "успіх цієї наступальної операції вкрай потрібен" — не лише українцям, а і їхнім союзникам, які постачають Україні кошти та боєприпаси, і що подальша підтримка буде залежати від успіху на полі бою.

"Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", — сказав він.

За словами глави ГУР, витік важливих даних ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ, а Росія — єдиний бенефіціар витоку розвідданих США, який стався на початку квітня.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов брав участь у звільненні Руської Лозової у Харківській області. Спецпідрозділ ГУР KRAKEN опублікував фото до початку операції.