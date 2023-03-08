Спецпідрозділ KRAKEN показав фото Буданова перед штурмом Руської Лозової

29 квітня 2022 року спецпідрозділ звільнив один із ключових населених пунктів у передмісті Харкова — Руську Лозову. Майже через рік виявляється, що в боях брав участь голова воєнної розвідки Кирило Буданов.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов брав участь у звільненні Руської Лозової у Харківській області. Спецпідрозділ ГУР KRAKEN опублікував фото до початку операції.

Генерал-майор Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні Руської Лозової у квітні 2022 року. Вперше про це повідомив командир спецпідрозділу із позивним "Віто". Він сказав, що на завдання прибував начальник воєнної розвідки.

"Зараз можна говорити — на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм", — заявив "Віто".

Наразі бійці показали фото Буданова біля Меморіалу слави у Харкові, датовані 29 квітня 2022 року. Цього ж дня у ГУР відрапортували про звільнення Руської Лозової — одного з найбільших населених пунктів у передмісті Харкова, звідки окупанти обстрілювали Харків.

Нагадаємо, 3 березня глава ГУР заявив, що навесні відбудеться вирішальна битва між РФ та Україною. Це буде останній етап перед закінченням війни.

28 лютого Кирило Буданов заявив, що на його думку, Україні потрібні штурмовики А-10 та ударні вертольоти Apache.