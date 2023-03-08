Спецподразделение KRAKEN показало фото Буданова перед штурмом Русской Лозовой

29 апреля 2022 года спецподразделение освободило один из ключевых населенных пунктов в пригороде Харькова — Русскую Лозовую. Спустя практически год оказывается, что в боях принимал участие глава военной разведки Кирилл Буданов.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов принимал участие в освобождении Русской Лозовой в Харьковской области. Спецподразделение ГУР KRAKEN опубликовало фотографию до начала операции.

Генерал-майор Кирилл Буданов лично принимал участие в освобождении Русской Лозовой в апреле 2022 года. Впервые об этом сообщил командир спецподразделения с позывным "Вито". Он сказал, что на задачу прибывал начальник военной разведки.

"Сейчас можно говорить — на это задание приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", — заявил "Вито".

Теперь бойцы показали фотографии Буданова возле Мемориала славы в Харькове, датированные 29 апреля 2022 года. В этот же день в ГУР отрапортовали об освобождении Русской Лозовой — одного из крупнейших населенных пунктов в пригороде Харькова, откуда оккупанты обстреливали Харьков.

Напомним, 3 марта глава ГУР заявил, что весной произойдет решающая битва между РФ и Украиной. Это будет последний этап перед окончанием войны.

28 февраля Кирилл Буданов заявил, что по его мнению, Украине нужны штурмовики А-10 и ударные вертолеты Apache.