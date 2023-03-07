Начальник ГУР МО Буданов лично штурмовал село Русская Лозовая на Харьковщине, – командир Kraken (видео)

Операция по зачистке населенного пункта в Харьковской области началась с поселка Лесное в "серой зоне". Бойцы спецподразделения Kraken говорят, что с первого раза "зайти не удалось" — ВС РФ перекрыли дорогу противопехотными минами.

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Начальник Главного разведуправления (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов приезжал на операцию по освобождению от российских оккупантов села Русская Лозовая Харьковской области. Об этом говорится в репортаже издания "Украинская правда", который опубликовали 7 марта.

Журналисты беседовали с командиром спецподразделения Kraken с позывным "Вито", офицерами ГУР Константином Немичевым (бывший боец "Азова", глава харьковского "Нацкорпуса") и Сергеем Величко с позывным "Чили" (ветеран "Азова").

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"Сейчас можно говорить – на это задание приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – рассказал Вито.

Других подробностей участия Буданова в спецоперации он не привел.

Как освобождали село Русская Лозовая

Операция по освобождению села, как говорят бойцы, началась с поселка Лесное в "серой зоне" на возвышенности. "Чили" отметил, что с первого раза зайти не удалось.

"Россияне успели перекрыть дорогу "пээмками" (противопехотными минами), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерией. У нас были "двухсотые" и раненные. Пришлось свернуть операцию и доработать ее", — объяснил он.

Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в деревню и привела местного коллаборанта, от которого узнали подробности о силах россиян. У "Кракена" было 200-220 человек, которые выдвинулись пешком через лес, вспомнил "Вито".

"Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона "Скиф" зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные секторы, после чего начали зачистку", — добавил командир спецподразделения.

По словам "Скифа", бойцы заходили на позиции врага через лесной массив ночью и несли с собой стрелковое оружие, гранатометы и пару ПТУРов.

"Шли по кладбищу, зачищали улицы, двигались в центр, где была церковь. Я выбрал ее в качестве нашего опорного пункта. По словам агентуры, это было единственное здание с добротным подвалом, где можно было спрятаться", — заметил он.

Напомним, что 29 апреля прошлого года журналист, бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказывал о спецоперации по освобождению Русской Лозовой. По его данным, она проводилась под руководством командующего Сухопутных войск Александра Сырского.

Войска РФ не перестают атаковать Харьковскую область. В конце февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянскому району, в результате 3 человека пострадали, еще 2 оказались под завалами.

Фокус 14 февраля писал, что Харьковский облсовет проголосовал за обращение в Верховную Раду Украины с просьбой о переименовании села Ватутино в Залужное.