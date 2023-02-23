Люди остаются под завалами: ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянску, — Харьковская ОВА

Российской ракетой, по словам главы администрации Олега Синегубова, было разрушено многоэтажное админздание. Обстрел Купянска, вероятно, осуществлялся зенитными снарядами С-300.

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Российские оккупанты сегодня утром, 23 февраля, обстреляли Купянский район Харьковской области. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ракетного удара три человека пострадали, еще двое оказались под завалами.

Чиновник уточнил, что утром под обстрел попал Купянск, где пострадали две женщины. Пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Через время ракетный удар был осуществлен по Купянскому району. Вражеская ракета, предположительно С-300, попала в административное здание, в результате чего ранения получил один мужчина.

"Есть попадание в административное здание. Ранения получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами сейчас находятся минимум два человека", — сообщил Синегубов.

По его словам, на месте работают бригады спасателей. Детали происшествия уточняются.

Также по данным ОВА, за минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области. В частности в селе Подолы из-за обстрелов пострадал 40-летний мужчина, который был госпитализирован с ранениями средней тяжести.

В населенном пункте Волчанск было повреждено шесть жилых дома и два учебных заведения. В селе Нестерное Волчанского района оккупанты повредили здание фермерского хозяйства. В Изюмском районе повреждены частный дом и линии электропередачи.

Напомним, 22 февраля российскими войсками был нанесен удар по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов в Киевском районе Харькова были зафиксированы четыре прилета. Сообщалось, что под обстрел попали промышленные объекты.

Ранее Терехов заявил, что не исключает повторной попытки российских войск провести наступательную операцию на Харьков. по его словам в направлении Купянска уже идут бои, в который украинские защитники отбивают атаки вражеских войск.