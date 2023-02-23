Люди залишаються під завалами: ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп'янську, — Харківська ОВА

Російською ракетою, за словами голови адміністрації Олега Синєгубова, було зруйновано багатоповерхову адмінбудівлю. Обстріл Куп'янська, ймовірно, здійснювався зенітними снарядами С-300.

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Російські окупанти сьогодні вранці, 23 лютого, обстріляли Куп'янський район Харківської області. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ракетного удару троє людей постраждали, ще двоє опинилися під завалами.

Чиновник уточнив, що вранці під обстріл потрапив Куп'янськ, де постраждали дві жінки. Потерпілим медики надали необхідну допомогу. Через час ракетний удар було здійснено по Куп'янському району. Ворожа ракета, ймовірно С-300, влучила в адміністративну будівлю, внаслідок чого поранення отримав один чоловік.

"Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який знаходився поряд із будівлею. Під завалами зараз перебувають щонайменше дві людини", — повідомив Синєгубов.

За його словами, на місці працюють бригади рятувальників. Деталі події уточнюються.

Також за даними ОВА, за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському, Харківському й Ізюмському районах області. Зокрема у селі Подоли через обстріл постраждав 40-річний чоловік, якого було госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості.

У населеному пункті Вовчанськ було пошкоджено шість житлових будинків і два навчальні заклади. У селі Нестерне Вовчанського району окупанти пошкодили будівлю фермерського господарства. В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок і лінії електропередачі.

Нагадаємо, 22 лютого російськими військами було завдано удару по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов у Київському районі Харкова було зафіксовано чотири прильоти. Повідомлялося, що під обстріл потрапили промислові об'єкти.

Раніше Терехов заявив, що не заперечує повторної спроби російських військ провести наступальну операцію на Харків. За його словами, у напрямку Куп'янська вже тривають бої, в яких українські захисники відбивають атаки ворожих військ.