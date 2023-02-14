В Харьковской области может появиться село Залужное: депутаты обратились в парламент (карта)

Согласно проекту решения, общественность и местные народные избранники требуют сменить название населенного пункта. Однако сделать это может только Верховная Рада Украины.

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Депутаты Харьковского областного совета 14 февраля проголосовали за то, чтобы обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой о переименовании села Ватутино Харьковского района в Залужное, по всей видимости, в четь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Харьковского облсовета.

Согласно документу, ранее в облсовет обратились депутаты Нововодолажского поселкового совета с просьбой переименовать село Ватутино, которое входит в состав их общины. Также в проекте решения отмечается, что решение депутатов было, в том числе, продиктовано мнением общественности.

Фото: Google Maps

В "Википедии" указано, что Ватутино было построено после окончания Второй мировой войны в качестве поселка и названо в честь советского генерала Николая Ватутина, убитого героям ОУН-УПА. В марте 2009 года статус населенного пункта изменили на село.

Напомним, 9 февраля в Киеве в Мариинском парке возле Верховной рады демонтировали памятник советскому герою Николаю Ватутину.

Также напомним, 30 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия намерена переименовать временно оккупированный Мариуполь в Жданов. По словам Андрющенко, Мариуполь вернется вместе с украинскими военными и своими жителями.

Ранее, в декабре 2022 года, в Сейме Литовской Республики проголосовали за "закон о десоветизации", который запрещает пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов. Из общественных мест Литвы уберут памятники и мемориальные объекты, напоминающие об СССР или нацисткой Германии.