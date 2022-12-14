Снос памятников и переименование улиц: в Литве проголосовали за "закон о десоветизации"

В Литве запретят пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов в общественных местах. На улицах нельзя будет размещать символы советской и нацисткой оккупаций Литвы.

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Во вторник, 13 декабря в Сейме Литовской Республики прошло голосование за "закон о десоветизации". За законопроект проголосовали 103 депутата и в ближайшем времени он будет подписан президентом Гитанасом Науседой. Об этом сообщает местное новостное агентство LRT.

Таким образом в Литве будет официально запрещена пропаганда тоталитарных и авторитарных режимов. Из общественных мест Литвы уберут памятники и мемориальные объекты, напоминающие об СССР или нацисткой Германии. Кроме того, закон предусматривает переименование улиц, площадей и прочих объектов.

Размещение на общественных участках символов военной агрессии, а также символики связанной с советской оккупацией Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупацией в 1939-1944 годах будет преследоваться законом.

Исключением станут музеи, архивы, библиотеки и прочие места, предназначенные для информирования граждан об исторических событиях, в том числе и о деятельности тоталитарных и авторитарных правительств.

Признанием объектов пропагандистскими будет заниматься Литовский центр исследований геноцида и сопротивления, а также представители муниципальной власти. Предварительно каждый отдельный случай должен быть рассмотрен специальной межведомственной комиссией.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 мая 2023 года.

Напомним, что вопреки запрету Комитета по правам человека ООН, в Вильнюсе начали демонтаж крупнейшего в стране мемориала советским воинам, расположенного на Антакальнисском кладбище.

Фокус также писал о том, что в Вильнюсе поставили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин и глава сейма Литвы Ирена Дегутене.

Еще мы сообщали, что Сейм Латвии разрешил демонтаж памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". В Российской Федерации возмутились такому решению, назвав латвийских депутатов "вурдалаками".