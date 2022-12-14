Знесення пам'ятників та перейменування вулиць: у Литві проголосували за "закон про десовєтизацію"

У Литві заборонять пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів у громадських місцях. На вулицях не можна буде розміщувати символи радянської та нацистської окупацій Литви.

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У вівторок, 13 грудня, у Сеймі Литовської Республіки пройшло голосування за "закон про десовєтизацію". За законопроєкт проголосували 103 депутати і найближчим часом його буде підписано президентом Гітанасом Науседою. Про це повідомляє місцеве агентство новин LRT.

Таким чином у Литві буде офіційно заборонено пропагування тоталітарних та авторитарних режимів. З громадських місць Литви приберуть пам'ятники та меморіальні об'єкти, що нагадують про СРСР чи нацистську Німеччину. Крім того, закон передбачає перейменування вулиць, площ та інших об'єктів.

Розміщення на громадських майданчиках символів військової агресії, а також символіки пов'язаної з радянською окупацією Литви у 1940-1941 та 1944-1990 роках та нацистською окупацією у 1939-1944 роках переслідуватиметься законом.

Винятком стануть музеї, архіви, бібліотеки та інші місця, призначені для інформування громадян про історичні події, в тому числі про діяльність тоталітарних та авторитарних урядів.

Визнанням об'єктів пропагандистськими займатиметься Литовський центр досліджень геноциду та опору, а також представники муніципальної влади. Попередньо кожен окремий випадок має бути розглянутий спеціальною міжвідомчою комісією.

Передбачається, що законопроєкт набуде чинності з 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, що всупереч забороні Комітету з прав людини ООН, у Вільнюсі розпочали демонтаж найбільшого в країні меморіалу радянським воїнам, розташованого на Антакальніському цвинтарі.

Фокус також писав про те, що у Вільнюсі поставили пам'ятник українському поетові Тарасу Шевченку. В урочистій церемонії відкриття пам'ятника взяли участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин та голова сейму Литви Ірена Дегутені.

Ще ми повідомляли, що Сейм Латвії дозволив демонтаж пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників". У Росії обурилися такому рішенню, назвавши латвійських депутатів "вурдалаками".